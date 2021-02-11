РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. Для устранения последствий снегопада в Домодедове в готовность приведены 159 единиц спецтехники, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«В ближайшие несколько дней в Московском регионе ожидается сильный снегопад. В режим повышенной готовности приведена вся снегоуборочная техника. Устранять последствия снегопада в округе готовы 159 единиц техники», – написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также добавил, что в ручной уборке дорог и дворовых территорий будут задействованы порядка 450 человек – сотрудники УК и дорожные рабочие.

В ближайшие три дня в Московской области ожидается сильный снегопад. Синоптики прогнозируют образование рекордной за последние десятилетия высоты снежного покрова – до 50 сантиметров.