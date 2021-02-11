РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В Люберцах состоялось заседание оперштаба по ликвидации надвигающегося снегопада с участием представителей управляющих, подрядных и ресурсоснабжающих организаций, Госадмтехнадзора, его провел глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В ближайшие три дня в Московской области ожидается сильный снегопад. Синоптики прогнозируют образование рекордной за последние десятилетия высоты снежного покрова - до 50 сантиметров.

«Все коммунальные, аварийные и дорожные службы городского округа приведены в полную готовность. Нам предстоит оперативно очищать от снега дороги, дворы и парки, территории возле предприятий торговли и социально значимых объектов и вывозить его в подготовленные места временного складирования. Наша задача - оперативно справиться с надвигающейся стихией», - сказал Ружицкий.

В оперативном штабе создан чат, в который вошли ответственные лица от управляющих организаций, коммунальных и дорожных служб. Сюда будет поступать актуальная информация о том, где в экстренном порядке необходимо устранить последствия снегопада.

При возникновении чрезвычайных ситуаций жители округа могут обращаться по телефону 112 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 8(495)503-30-00. Для оперативного решения вопросов содержания городских и дворовых территорий создана горячая линия, ее номер: 8(977)250-75-09.