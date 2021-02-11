РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 фев. Бесплатные занятия по хоккею будут проходить с 12 февраля в Щелкове в ФОКе на улице Центральной, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В физкультурно-оздоровительном комплексе будут тренировать юных хоккеистов по понедельникам, средам и пятницам с 16:30 до 18:30», - говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь щетки, краги, шлем и клюшки. Можно приходить с любым уровнем подготовки.