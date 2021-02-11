РИАМО - 11 фев. При использовании газа в быту важно соблюдать все требования безопасности, так, при запахе газа нужно немедленно открыть окна, перекрыть газ, не включать свет и электрические приборы, а самовольные перепланировка, замена и ремонт газового оборудования опасны для жизни, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Подключение и обслуживание газовых приборов

Так, самовольное подключение газового оборудования может привести к утечке природного газа. Сам по себе он не взрывается и имеет характерный запах благодаря добавлению одоранта. Но в смеси с воздухом природный газ взрывопожароопасен. А неквалифицированный монтаж водонагревателя может привести к попаданию воды в газораспределительную сеть и перебоям газоснабжения в жилом доме.

«Крайне важно содержать газовые приборы исправными и регулярно проводить их техобслуживание специализированными организациями. Реестр по ссылке», - говорится в сообщении.

Зимой нужно периодически проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах. Следует помнить, что при неисправности газового оборудования или из-за отсутствия тяги природный газ может сгорать неполностью. В этом случае образуется угарный газ, который смертельно опасен для человека.

Вызов специализированных служб

На помощь всегда готовы прийти специализированные службы, но при этом важно проявлять бдительность и своевременно информировать газовые службы о наличии неполадок оборудования или об утечке газа.

При запахе газа нужно немедленно открыть окна, перекрыть газ, не включать свет и электрические приборы. В данном случае срочно нужно звонить «112» или «104».

Перепланировка помещения

Если произошла перепланировка помещения, где расположено газовое оборудование, нужно обратиться в орган местного самоуправления для выяснения возможности оформления выполненной перепланировки.

При положительном согласовании перепланировки нужно направить в орган местного самоуправления (возможно через МФЦ) документы, предусмотренные статьей 26 Жилищного кодекса РФ. Перечень документов можно уточнить по бесплатной горячей линии АО «Мособлгаз» 8 800-200-24-09 или в любой районной эксплуатационной службе предприятия.

Кроме того, следует обратиться в АО «Мособлгаз» или другую специализированную газовую организацию в случае изменения схемы внутридомового газового оборудования.

После завершения переустройства или перепланировки нужно получить акт приемочной комиссии. Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим согласование, в орган регистрации прав.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8 800-200-24-09.