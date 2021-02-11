РИАМО - 11 фев. В подмосковном Чехове задержан подозреваемый в убийстве знакомого, на допросе он дал признательные показания, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, 10 февраля 2021 года подозреваемый, находясь в квартире, расположенной в городе Чехов, распивал спиртные напитки со своим знакомым. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений между мужчинами завязалась ссора», - говорится в сообщении.

Мужчина в ходе конфликта нанес своему оппоненту удар ножом в область грудной клетки и спины. От полученных травм тот скончался на месте.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. На допросе мужчина дал признательные показания и сообщил об обстоятельствах совершенного преступления

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.