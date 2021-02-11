РИАМО - 11 фев. За период с 1 августа 2020 года на площадках «Мегабак» Подмосковья собрали свыше 15,5 тысяч кубометров крупногабаритных отходов, сообщил в четверг министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«По результатам 2020 года, с августа по настоящее время, на 45 площадках «Мегабак» в 42 округах Московской области собрано более 15,5 тысяч кубометров крупногабаритных отходов», - рассказал Велиховский в ходе заседания Мособлдумы.

Согласно докладу министра, до конца 2021 года в Подмосковье предусмотрена организация 70 площадок «Мегабак» для сбора крупногабаритных отходов во всех округах региона.