РИАМО – 11 фев. В Химках 15 февраля состоится открытие народного магазина «Галамарт», и с этого дня стартуют супервыгодные акции: например, 21 февраля на все товары для детей будет действовать предложение «Второй товар за 1 рубль».

Адрес магазина: город Химки, ТЦ «Лига», Ленинградское шоссе, владение 5, второй этаж.

На что и когда еще будет действовать акция «Второй товар – за 1 рубль»:

• 20 февраля – на автотовары, инструменты и товары для туризма (в преддверии Дня защитника Отечества как нельзя кстати);

• 27 февраля – на посуду;

• 28 февраля – на хозтовары и домашний текстиль.

Также с 15 по 28 февраля в «Галамарте» будут действовать специальные цены. Например, электрический чайник – 249 рублей, литая сковорода – 449 рублей, утюг с отпаривателем – 349 рублей, видеорегистратор – 699 рублей. И еще очень много приятных скидок – на бытовую технику, электронику, игрушки, товары для спорта, хозтовары и так далее.

www.galamart.ru