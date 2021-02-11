РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. В городском округе Мытищи учащимся школ рассказали о безопасном использовании интернета, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

Полицейские Мытищ совместно с членами Общественного совета при МУ МВД организовали и провели профилактические беседы по кибербезопасности с учащимися общеобразовательных учреждений округа.

«Сотрудники полиции рассказали учащимся о роли интернета в повседневной жизни, мерах предосторожности при участии в онлайн-играх, а также о кибермошенничестве. Особое внимание стражи порядка и общественники уделили общению подростков в сети, напомнили о необходимости быть бдительными», - говорится в сообщении.

Молодым людям спикеры настоятельно рекомендовали не размещать материалы, способные возбудить ненависть или вражду между людьми, быть толерантными по отношению к представителям различных национальностей и конфессий.

Мероприятие проводилось в целях повышения уровня правовой грамотности у подрастающего поколения, обучения основным правилам безопасности в сфере информационных технологий. Каждому участнику мероприятия полицейские и правозащитники раздали памятки с советами по безопасности в интернете.