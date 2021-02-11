РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. В Балашихе за минувшие сутки выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 6 381 случай инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

721 случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье за минувшие сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 202 477 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 4 147 человек. Выздоровели и выписались 163 834 человека. 6 381 случай инфицирования зафиксирован в Балашихе (плюс 11)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

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Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с Covid‑19 в Подмосковье.

«На территории Московской области в феврале отмечается тенденция к стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ежедневный темп прироста числа новых случаев в среднем составляет 0,45%»

- Более 5,5 млн ПЦР‑тестов на коронавирус провели в Подмосковье. Статистику исследований озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

- Почти 13 тыс детей вылечились от Covid‑19 в Подмосковье в 2020 году. С лета уже 430 ребят прошли реабилитацию после болезни.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Врач рассказал, что коллективный иммунитет от Covid‑19 не спасет непривившихся.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией»

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.