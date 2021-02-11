РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Из-за снегопада регоператор по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск» в подмосковных Люберцах переходит на усиленный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Региональные операторы «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис», входящие в группу компаний «ЭкоЛайн» и обслуживающие городские округа Люберцы, Жуковский, Раменский, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Шатура, Солнечногорск и Клин, переходят на усиленный режим вывоза отходов в связи со сложными погодными условиями и сильными снегопадами», - говорится в сообщении.

С 12 февраля логистические службы регоператоров увеличивают график работы спецтехники на 2-3 часа. В первые рейсы мусоровозы выйдут уже в 5-6 утра и будут работать до глубокой ночи, чтобы полностью выполнить вывоз отходов на всех маршрутах. Регоператоры привлекли дополнительные единицы спецтехники. Всего для транспортировки отходов задействовали более 250 спецавтосредств - мусоровозов, бункеровозов и ломовозов.

«Значительные помехи для спецтранспорта создают неправильно припаркованные автомобили у контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов. Ежедневно фиксируются десятки случаев, когда мусоровозы и бункеровозы вынуждены несколько раз возвращаться к месту накопления отходов из-за перекрытого проезда. Это серьезно сбивает график, ведет к перенакоплению, страдают жители близлежащих домов», - отмечается в материале.

Нарушителей будут штрафовать. Жители могут оставлять жалобы на неправильную парковку через приложение «Добродел». Теперь к этой системе подключены и водители мусоровозов, которые на месте фиксируют нарушения правил парковки. В нем есть раздел «Народный инспектор», где можно обозначить факт перекрытия подъезда спецтехники. Информация поступит в Госадмтехнадзор Московской области, и автовладельца привлекут к ответственности.

«Убедительная просьба к автомобилистам - не парковаться у контейнерных площадок и не перекрывать подъезд к ним, от этого зависит чистота и своевременный вывоз ТКО», - заключается в сообщении.