РИАМО – 11 фев. В этом году на реализацию нацпроекта «Демография» правительство РФ выделило 771 миллиард рублей, в следующем году финансирование достигнет 791 миллиарда рублей, в 2023-м — 887 миллиардов рублей, в 2024 году — 928 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Вырос бюджет

Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта в 2019-2024 годах составит 4,6 триллиона рублей вместо 3,1 триллиона рублей, заявленных на первом этапе.

«Как показала практика, меры национального проекта «Демография» востребованы и актуальны, поэтому нам важно было сохранить те механизмы, которые работают и уже помогли миллионам семей. Нам удалось, предложив более современный подход и актуализировав наши шаги с учетом влияния пандемии, сделать национальный проект более технологичным», - заявила вице-премьер РФ, куратор нацпроекта Татьяна Голикова.

По ее словам, правительство сфокусировалось на том, чтобы получать помощь от государства было удобно и она могла дойти до большего числа людей: в обновленном паспорте расширены возможности нацпроекта и увеличен его охват.

«Демография» - один из самых емких национальных проектов с точки зрения вливаний из федерального бюджета. Несмотря на «коронакризис», удалось увеличить финансирование нацпроекта почти на 700 миллионов рублей.

Проект реализуется второй год, и уже есть первые результаты: в минувшем сентябре Росстат отметил прирост рождаемости по сравнению с показателями сентября 2019 года.

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«Финансовая подушка безопасности»

Сохранение финансирования позволило оставить в нацпроекте все действующие меры материальной поддержки семей с детьми, которые составляют «финансовую подушку безопасности» для тех, у кого рождаются малыши. Это в том числе материнский капитал, который можно направить на приобретение жилья или образование ребенка, льготная ипотека, выплаты на детей. Более того, объемы этой поддержки увеличатся.

В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован. Например, на второго ребенка он вырастет почти на 23 тысячи рублей – с 616 617 до 639 432 рублей, а на первого ребенка увеличится на 17 тысяч рублей – с 466 617 до 483 882 рублей.

Еще один пример поддержки – выплаты на детей до трех лет. Семьи, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, могут получать ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет. В 78 регионах страны предусмотрены ежемесячные выплаты из средств бюджета в связи с рождением третьего и последующих детей (в 75 регионах такие выплаты финансируются из средств федерального бюджета).

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Детям – ясли, родителям – работу

В 2020 году в составе нацпроекта «Демография» появится новый федеральный проект «Содействие занятости» — именно с ним связаны самые серьезные изменения. Если раньше помощь в обучении могли получить только мамы дошкольников и граждане старше 50 лет, то охват обновленного проекта намного шире.

С 2021 года любой человек, потерявший работу, сможет воспользоваться возможностями нацпроекта и пройти переобучение, если найти работу по имеющейся специальности не может или у него нет никакого профессионального образования. Также переобучение будет доступно для граждан, которые находятся под риском увольнения.

В рамках федерального проекта продолжится работа и по другому важному направлению — созданию новых мест в ясельных группах. Это и помощь родителям, чтобы они смогли выйти на работу, и первые шаги ребенка в системе образования.

В 2019 году в стране было создано более 135 тысяч дополнительных мест для детей от полутора до трех лет. Всего до конца 2021 года в рамках нацпроекта будет создано свыше 256 тысяч новых мест для младших категорий — ясельных групп.

Федеральный проект «Старшее поколение», который направлен на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, не претерпел серьезных изменений. Работа по нему будет продолжена в рамках уже существующих направлений.

Так, сегодня в регионах для людей старшего возраста реализуются комплексные программы по организации досуга и сохранению активного образа жизни. В числе лучших примеров таких программ — проекты «Московское долголетие», «Активное долголетие» в Подмосковье, программы Омской и Тюменской областей.

ЗОЖ и доступный спорт

Задача федеральных проектов «Спорт — норма жизни» и «Укрепление общественного здоровья» - сформировать поколение россиян, которые ведут здоровый образ жизни и понимают необходимость регулярной физической активности. Согласно информации профильных министерств и ведомств, эти два направления также избежали корректировок в паспорте нацпроекта «Демография».

Благодаря проекту «Спорт — норма жизни» проводятся различные мастер-классы, спортивно-образовательные программы и соревнования. В том числе известные всероссийские массовые спортивные мероприятия «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс нации» и многие другие. В каждом регионе любой желающий бесплатно может принять участие в тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО.

В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который призван повысить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, во всех субъектах РФ были утверждены региональные программы укрепления здоровья.

В 20 регионах в 2020 году внедряются в качестве пилотных корпоративные программы укрепления здоровья на рабочих местах: определены несколько организаций, участвующих в эксперименте. В 2024 году этот опыт планируется распространить на всю страну.

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