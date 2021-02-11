РИАМО - 11 фев. Правительство региона выделило более 126 миллионов рублей на модернизацию и развитие государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области в 2020 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Объем финансирования за счет средств бюджета области на модернизацию и развитие ветеринарной службы Подмосковья в 2020 году составил 126,3 миллиона рублей. Укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии позволило повысить качество и доступность предоставляемых услуг населению, обеспечить ветеринарно-санитарное и эпизоотическое благополучие территории региона», - сказал Сергей Воскресенский.

По его словам, на эти средства было приобретено оборудование лабораторно-диагностического и ветеринарного применения для подготовки к проведению аккредитации лабораторий в национальной системе аккредитации. А также оборудование для проведения регионального ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности сырья и продукции животного происхождения, кормов. Господдержка пошла и на проведение текущего ремонта зданий ветеринарных станций, лабораторий и лечебниц.

«В текущем году реализация программы по технической и технологической модернизации будет продолжена. Помимо приобретения техники и оборудования проводится работа по внедрению цифровых сервисов, которые позволят получать актуализированные данные о работе ветеринарных учреждений в онлайн-режиме», - добавил Воскресенский.