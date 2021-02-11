РИАМО - 11 фев. Баллы кешбэка «Яндекс.Плюс» можно теперь потратить на покупки в «Яндекс.Еде» и «Яндекс.Лавке», баллы будут начислять при заказе из некоторых магазинов и ресторанов в «Еде» и за покупку из раздела «Продукты с кешбэком» в «Лавке», говорится в сообщении пресс-службы «Яндекс.Еды».

«Впервые к внутренней экосистеме «Яндекса» открыт доступ для партнеров - ресторанов и ретейлеров. Они смогут самостоятельно начислять баллы кешбэка за заказы в «Яндекс.Еде». При этом «Еда» софинансирует эту программу - возвращает пользователям баллы за заказы у партнеров. Подключение к программе лояльности «Плюса» позволит ресторанам и ретейлерам привлечь больше людей и заказов», — говорится в сообщении.

Пользователи «Яндекс.Плюса» уже накопили более 1 миллиарда баллов.

Те, кто подписан на «Яндекс.Плюс», смогут получить до 7% кешбэка баллами за каждый заказ из ресторанов-партнеров «Яндекс.Еды», которые отмечены знаком плюса. Баллы можно использовать в тех же ресторанах. Кешбэк уже работает в сотнях столичных ресторанов.

Те, кто пользуется сервисом «Яндекс.Лавка» будут получать баллы даже без подписки на «Яндекс.Плюс». Однако подписка понадобится, чтобы потратить баллы. Сумма кешбэка баллами составит до 20% от стоимости заказа. Перечень товаров, за покупку которых будет начисляться кешбэк, будет меняться. Большинство пользователей уже может получать кешбэк баллами. У всех такая возможность появится 15 февраля.

«Яндекс.Плюс» предлагает единую подписку на сервисы «Яндекса». Пользователи «Плюса» получают кешбэк баллами в других сервисах компании. Один балл равен одному рублю. Подписка стоит 199 рублей в месяц, семейная версия на четырех человек – 299 рублей.