РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Депутаты Подольска в четверг на очередном заседании горсовета приняли пороговое значение доходов и стоимости имущества для признания жителей малоимущими и постановки на учет для получения бесплатного жилья, сказал первый замглавы Подольска Виктор Чуб.

На седьмом заседании совета депутатов городского округа рассмотрели вопрос установления величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания жителей округа малоимущими и постановки их на учет как нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма. Итоговый проект решения представил Чуб.

«Это необходимо для оценки уровня жизни населения городского округа Подольск и расчета величины порогового значения доходов и стоимости имущества граждан при рассмотрении заявления о признании граждан малоимущими с целью принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Согласно расчетам, величина порогового значения доходов для признания малоимущими жителей округа равна 5886 рублей», - сказал Чуб.

По его словам, это решение увеличит количество граждан, которые смогут претендовать на получение бесплатного жилья. Ранее эта сумма составляла 5440 рублей 88 копеек. Чем выше порог, тем большее количество жителей могут признать малоимущими. Пока в округе 25 человек с таким доходом, из них 22 стоят на учете и сдают документы на постановку на учет для получения бесплатного жилья.

Глава Подольска Николай Пестов предложил сотрудникам администрации узнать, нужна ли дополнительная помощь этим 25 жителям. В случае острой нужды им необходимо оказать адресную помощь.

Проект решения совета депутатов разработали в соответствии с законом Московской области «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

Установление на 2021 год величины порогового значения обусловлено изменением средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Подольску, утвержденного распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области. В 2021 году он составляет более 90 тысяч рублей, в 2020 году пороговое значение было в размере 87 тысяч 54 рубля за один квадратный метр.