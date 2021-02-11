РИАМО - 11 фев. В настоящее время в столице на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира ведется активное строительство одной из крупнейших развязок, бессветофорная магистраль позволит напрямую связать север, восток и юго-восток города, сообщается на сайте мэра Москвы.

«На сегодня ее готовность составляет 76%. Автомобили поедут по развязке уже в 2022 году. Благодаря оптимальному распределению транспортных потоков снизится нагрузка на Ярославское шоссе, северо-восточный участок МКАД, Енисейскую улицу и проспект Мира», – говорится в сообщении.

Длина основного хода магистрали составляет порядка 35 километров. От трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург на севере она идет через Дмитровское, Алтуфьевское и Ярославское шоссе, пересекает Открытое, Щелковское, Измайловское шоссе на востоке, а после шоссе Энтузиастов сворачивает на юго-восток к Косинской эстакаде (на пересечении МКАД и магистрали Вешняки – Люберцы).

Благодаря ей горожанам будет удобно добираться домой, так как проектом предусматриваются съезды на 15 районных улиц. Таким образом, возводящаяся магистраль заберет основной сквозной поток.

С целью увеличения скорости работы, а также сокращения неудобства для жителей магистраль была разделена на девять участков. В настоящее время шесть участков запущены, а три – строятся. Протяженность открытых участков составляет 75 километров.

Хорда представляет собой свыше 100 километров дорог, 77 искусственных сооружений, а также шесть запущенных и три строящихся участка.

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