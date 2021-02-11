РИАМО - 11 фев. Инспекторы по недвижимости выявили 2106 объектов самовольного строительства в 2020 году, из них 21% - это торгово-офисные помещения, объекты бытового обслуживания, кафе и рестораны, в 2019 году их доля составила 31%, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

По словам начальника столичной Госинспекции Владислава Овчинского, в 2020 году 24% самостроев пришлись на промышленные и складские помещения, 21% - на торговлю и общественное питание, 8% - на автомойки, автосервисы и шиномонтажи и 47% - на шлагбаумы, бытовки и другие объекты некапитального строительства.

«Для сравнения, в 2019 году из 2701 выявленного объекта самостроя на долю промышленных и складских построек приходилось 18,4%, на долю торгово-офисных помещений, объектов бытового обслуживания, кафе и ресторанов – 31,4%, на долю автомоек, шиномонтажей и автосервисов – всего 5,4%, еще 44,8% составили некапитальные объекты», - говорится в сообщении.

Соотношение типов объектов тоже изменилось. Отдельные здания – 56,4% в 2019-м и 71% в 2020 году. Пристройки и надстройки к зданиям – 43,6% в 2019-м и около 29% в 2020 году.

2006 самостроев уже демонтировали. Чтобы предотвратить нарушения, столичная Госинспекция по недвижимости проводит вебинары для предпринимателей, а также высылает предупреждение, если есть сведения о готовящихся нарушениях.