РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. В подмосковном Красногорске малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет выплатили 60 миллионов рублей в 2020 году, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина отметила в своем Instagram-аккаунте, что по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2020 году отдельным категориям граждан были оказаны беспрецедентные меры социальной поддержки.

«Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет - 2,5 тысячи красногорцев. Общая сумма выплат в 2020 году - 60 миллионов рублей», - написала Хаймурзина.

Она также добавила, что в мае прошлого года единовременные выплаты на детей 3-16 лет в размере 10 тысяч рублей получили 47,6 тысячи красногорцев. Общая сумма - 476 миллионов рублей.

В июне единовременные выплаты на детей от рождения до 16 лет - 10 тысяч рублей - получили 58 тысяч красногорцев.

Также с апреля по июнь 2020 года ежемесячные выплаты на детей до 3 лет в размере 5 тысяч рублей получили 9,7 тысячи красногорцев. Общая сумма - 24,7 миллиона рублей.

«Новогодние выплаты на детей до 7 лет получили 30 тысяч красногорцев», - добавила Хаймурзина.

Она добавила, что размер выплаты 10 тысяч рублей единовременно, общая сумма - 300 миллионов рублей.

«Вдвое увеличен размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - 6751 рубль ежемесячно. Больше тысячи красногорцев, общая сумма выплат - 67,8 миллиона рублей», - отметила глава округа.

Кроме того, 12 688 рублей ежемесячно выплачивают на первого ребенка до достижения им 3 лет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 29 094 рубля. В Красногорске общая сумма выплат в 2020 году составила 76 миллионов рублей.