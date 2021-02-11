РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Свыше 5,2 тысячи жителей подмосковного Красногорска состоят на учете в центре занятости населения как безработные, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина отметила в своем Instagram-аккаунте, что по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2020 году отдельным категориям граждан были оказаны беспрецедентные меры социальной поддержки.

«5 246 красногорцев состоят на учете в центре занятости. 229 миллионов рублей – общая сумма пособий», – написала Хаймурзина.

Она также добавила, что дополнительные выплаты нетрудоустроенным гражданам с детьми до 18 лет составили 22 миллиона рублей.