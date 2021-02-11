РИАМО - 11 фев. Снежный шторм, который обрушится на столицу 12 февраля, принесет в город почти месячную норму осадков, сугробы вырастут до 60-65 сантиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

В четверг в Москве идет небольшой снег. Сильный снегопад ожидается только 12 февраля.

«Настоящий снежный шторм на столицу обрушится в пятницу и будет продолжаться до ночи на воскресенье», — говорится в сообщении.

Во время снегопада выпадет почти вся февральская норма осадков. Высота сугробов вырастет вдвое – до 60-65 сантиметров.

Когда ждать ослабления морозов в Московском регионе>>