РИАМО - 11 фев. Снежный шторм, который обрушится на столицу 12 февраля, принесет в город почти месячную норму осадков, сугробы вырастут до 60-65 сантиметров, сообщается на сайте «Метеовести».
В четверг в Москве идет небольшой снег. Сильный снегопад ожидается только 12 февраля.
«Настоящий снежный шторм на столицу обрушится в пятницу и будет продолжаться до ночи на воскресенье», — говорится в сообщении.
Во время снегопада выпадет почти вся февральская норма осадков. Высота сугробов вырастет вдвое – до 60-65 сантиметров.
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