РИАМО - 11 фев. С начала недели перевозчики раздали пассажирам общественного транспорта Подмосковья более 1,1 тысячи литров чая, акцию решили продлить из-за непогоды, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье на остановках и автовокзалах с 8 февраля на время морозов и снегопада перевозчики раздают горячий чай на остановках и автовокзалах. Всего организовано порядка 130 «чайных пунктов», которые ежедневно меняют дислокацию.

«С начала акции перевозчики раздали более 5,5 тысячи чашек чая - это порядка 1,1 тысячи литров, из них около 800 литров горячего напитка или порядка 3,7 тысячи чашек раздали на остановках, автовокзалах и автостанциях пассажирам АО «Мострансавто», - говорится в сообщении.

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания организовала пункты с горячим чаем на станциях Сходня и Химки. Также с четверга «чайный пункт» заработал на станции Подсолнечная в Солнечногорске. Пассажирам на железнодорожных станциях раздали более 120 литров или 650 стаканов с чаем.

«Учитывая положительные отзывы пассажиров и актуальность акции на фоне похолодания и снегопадов, которые ожидаются в регионе, принято решение о ее продлении», - говорится в сообщении.

Мобильные точки на автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах продолжат свою работу в утренние и вечерние часы пик до 17 февраля.

Акцию проводят с соблюдением мер санитарной безопасности. Сотрудники работают в защитных масках. Кроме того, «чайные пункты» размещены так, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажирам из транспорта.