РИАМО - 11 фев. Согласован проект «Установка шумозащитного экрана на Третьем транспортном кольце в районе Андреевского моста» в районе Хамовники в центре столицы, также экраны установят на Лужнецкой эстакаде, говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«Установка шумозащитных экранов необходима для повышения качества жизни горожан в мегаполисе с активным трафиком. Они способствуют снижению уровня шума транспортного потока и загрязнений, производимых автомобилями. В рамках согласованного проекта предусмотрено устройство новых экранов на участке Андреевского автодорожного моста высотой 6 метров и длиной около 130 метров, а также на участке Лужнецкой эстакады высотой 6 метров и длиной около 90 метров», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В период работ будет сохраняться движение минимум на трех полосах дороги. Скорость автомобиля на участке работ не должна будет превышать 40 километров в час. Движение пешеходов по внешней стороне ТТК ограничат. Проход организуют по тротуару на внутренней стороне ТТК с обходом закрытого участка под мостом. Для безопасности пешеходов и водителей установят временные дорожные знаки и разметку.