РИАМО - 11 фев. Комплекс по переработке отходов (КПО) «Поварово» планируют запустить в подмосковном Солнечногорске в текущем году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«КПО «Поварово» мы планируем запустить в 2021 году. В 2023 году планируется ввод четырех заводов по термическому обезвреживанию отходов», - сказал Велиховский в ходе заседания Мособлдумы.

Он добавил, что в настоящее время в Подмосковье оборудовали порядка 63,5 тысяч контейнерных площадок для сбора мусора, и эта цифра постоянно растет.

«На объекты по обращению с отходами в 2020 году поступило порядка 7,5 миллионов тонн отходов. <...> 3,4 миллиона тонн - с территории города Москвы. За счет раздельного сбора твердых коммунальных отходов в 2020 году мы уже уменьшили массу захоронения отходов на 2,5 миллиона тонн», - отметил Велиховский.

В Подмосковье уже работают 11 современных КПО. Мусор в комплексы доставляют более 1,1 тысячи единиц мусоровывозящей техники, в том числе 137 «синих» мусоровозов для раздельного сбора отходов.

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