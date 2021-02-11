РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. В городском округе Мытищи обсудили вопросы развития эковолонтерства, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

В контрольном управлении администрации Мытищ обсудили вопросы развития эковолонтерства.

«Обсуждение проходило с представителями молодежного центра «Импульс» и затрагивало не только вопросы привлечения молодежи к участию в экологических мероприятиях и акциях, но и в целом развитие такого важного направления, как эковолонтер», - говорится в сообщении.

Эковолонтер - это человек, который добровольно и на безвозмездной основе занимается общественной деятельностью, направленной на экологическое просвещение, формирование безопасной среды обитания, сохранение и развитие природы и ее систем, сбережение многообразия животного мира и природного богатства страны.