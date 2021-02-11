РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Из-за проведения ремонта 14 февраля прием заявителей не будет проводиться в отделе «Малаховский» Люберецкого МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые заявители! Сообщаем, что отдел «Малаховский» МУ «Люберецкий МФЦ», находящийся по адресу: поселок Малаховка, улица Сакко и Ванцетти, дом №1, не будет осуществлять прием заявителей 14 февраля в связи с проведением ремонтных работ. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

За оказанием услуг можно обратиться в любой из отделов МУ «Люберецкий МФЦ»: отдел «Центральный» (Люберцы, улица Звуковая, дом №3), отдел «Микрорайон 1А» (Люберцы, улица 8 Марта, дом № 30Б), отдел «Северный» (Люберцы, улица Инициативная, дом №7Б), отдел «Красковский» (Красково, улица Школьная, дом №5), отдел «Ухтомский» (Люберцы, Октябрьский проспект, дом №18, корпус 3), отдел «Томилинский» (Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом №4/1), отдел «Октябрьский» (Октябрьский, улица Ленина, дом №39), ТОСП (Люберцы, Некрасовский проезд, дом №6).