РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Ученики детской музыкальной школы №4 Люберец Голикова Ксения, Голикова Серафима и Диденко Ярослав в составе джаз-трио «Чипсы» стали лауреатами III степени областного конкурса семейного и корпоративного творчества «Семейный камертон», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В конкурсе принимали участие более 70 коллективов со всей Московской области. Конкурсанты выступили в дистанционном формате.

«Люберчане стали третьими в номинации «Детская», возрастная группа до 10 лет. Занимаются музыкой ребята у Соловьевой Натальи, Савченко Галины и Баранникова Николая», - говорится в сообщении.