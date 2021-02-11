РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. В городском округе Мытищи проводят завершающий этап монтажа надвижки пролетного строения путепровода Фрунзе-Мира, сообщил глава округа Виктор Азаров.

Работы по строительству путепровода Фрунзе-Мира ведутся в рамках нацпроекта президента РФ Владимира Путина «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Сейчас идет завершающий, один из ключевых этапов монтажа надвижки пролетного строения четырехполосного путепровода, который соединит улицы Мира и Фрунзе. Устройство металлической плиты проезжей части и дорожной одежды начнется с приходом устойчивых плюсовых температур», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что объект очень важный для округа, и работы по возведению примыкания строящейся эстакады к развязке планируют завершить к октябрю текущего года.