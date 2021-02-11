РИАМО - 11 фев. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Подмосковье стабилизируется, средний ежедневный темп прироста числа новых выявленных случаев заражения составляет 0,45%, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.

«На территории Московской области в феврале отмечается тенденция к стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ежедневный темп прироста числа новых случаев в среднем составляет 0,45%», - сказала Микаилова в ходе расширенного заседания комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

Она отметила, что в феврале ежедневный показатель числа новых случаев на 100 тысяч человек населения составляет от 11 до 12, в то время как в декабре он составлял 18-20 случаев.

Ранее Микаилова сообщила, что в Подмосковье провели более 5,5 миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

С начала пандемии в Московской области выявили 202 477 случаев заражения Covid-19, скончались 4147 человек, вылечились 163 834 пациента.

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Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- Более 5,5 млн ПЦР‑тестов на коронавирус провели в Подмосковье. Статистику исследований озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

- Почти 13 тыс детей вылечились от Covid‑19 в Подмосковье в 2020 году. С лета уже 430 ребят прошли реабилитацию после болезни.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Врач рассказал, что коллективный иммунитет от Covid‑19 не спасет непривившихся.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией»

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.