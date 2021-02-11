РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 фев. В городе Балашихе 10 пар заключат брак в зеркальную дату – 12 февраля, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая отделом №1 Балашихинского управления ЗАГС ГУ ЗАГС Московской области Вероника Чернова.

12 февраля 2021 года – зеркальная дата, которую нумерологи считают особенным и даже волшебным днем. По их прогнозам, сильнее всех повезет тем, кто решит сыграть свадьбу 12.02.2021, поэтому молодожены городского округа решили зарегистрировать свой брак именно в этот день.

«В эту пятницу, 12 февраля, в Балашихе свадьбу отметят 10 счастливых пар, а в субботу – в преддверии Дня Всех влюбленных – три пары», – сказала Чернова.

По словам заведующей отделом №2 Балашихинского управления ЗАГС ГУ ЗАГС Московской области в микрорайоне Железнодорожный Анны Курнявко, на 12 февраля было подано 12 заявок от молодоженов, а на 14 февраля – 7.