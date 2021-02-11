РИАМО - 11 фев. В начале следующей недели в Подмосковье и столице ударят морозы до минус 26 градусов, средняя температура будет на 8-10 градусов ниже нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

До этого, в конце текущей недели, на Московский регион обрушится сильный снегопад.

«В пятницу, 12 февраля, ночью снег, местами сильный, местами метель, гололедица, снежные заносы. Температура в Москве прогнозируется от минус 15 до минус 13 градусов, по области – минус 17 – минус 12 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Днем 12 февраля ожидаются сильный снег, местами метель, гололедица, снежные заносы. Температура в Москве – минус 12 – минус 10 градусов, по области – минус 14 – минус 9 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. 13 февраля сохранится такая же погода.

14 февраля ночью также пройдет снег. В столице будет минус 18 – минус 16 градусов, в Подмосковье – минус 21 – минус 16 градусов. Днем ожидаются небольшой снег, местами – метель. Температура в мегаполисе составит минус 12 – минус 10 градусов, в области – минус 15 – минус 10 градусов. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Образуется гололедица.

15 февраля пройдет небольшой снег. Ночью будет минус 23 – минус 18 градусов, днем — минус 15 – минус 11 градусов. 16 февраля обойдется без осадков. Температура ночью составит минус 26 – минус 21 градус, днем — минус 16 – минус 11 градусов. Такая температура будет на 8-10 градусов ниже климатической нормы.