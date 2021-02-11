РИАМО - 11 фев. Дополнительный выход со станции метро «Комсомольская», а также пешеходный мост в районе Хомутовского тупика в центре Москвы построят в рамках развития станции МЦД-2 Москва-Каланчевская, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

В проекте предполагается строительство проезда с тротуарами для подвоза и высадки пассажиров к станции МЦД-2 Москва-Каланчевская. Улучшения должны повысить скорость, безопасность и качество пассажирских перевозок.

«Будет реализован дополнительный, второй выход из метро «Комсомольская» и благоустроена пешеходная зона вдоль улицы Каланчевской. Предлагается строительство внеуличного пешеходного перехода, который обеспечит безопасное движение через улицы Маши Порываевой и Каланчевскую, и через железнодорожные пути Курского направления железной дороги», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Путь к платформам станции станет удобнее благодаря тротуарам, велосипедным дорожкам и внеуличному пешеходному переходу. Он соединит вестибюль с выходом на платформы, обезопасит пересечение улицы Маши Порываевой, Каланчевской улицы и железнодорожных путей Курского направления Московской железной дороги.

Также под Каланчевским путепроводом в ходе проекта построят участки проезжих частей, продлят Каланчевский тупик и соединят его с Новой Басманной улицей. Пешеходный мост построят в створе Хомутовского тупика.

Заместитель руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов добавил, что сейчас участок от Курского вокзала до Рижской эстакады – один из самых узких на Московской железной дороге. В ближайшие три года тут построят два главных железнодорожных пути в дополнение к двум существующим, благодаря этому интервал между поездами уменьшится до пяти минут с десяти. В будущем новые пути будут также использоваться для перегонки дальних поездов между вокзалами.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>