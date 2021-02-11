РИАМО - 11 фев. В Подмосковье и столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, снежных заносов, сильного снега, метели и порывов ветра в 13-18 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного снега и метели будет действовать с 21:00 11 февраля до 21:00 13 февраля. «Желтый» уровень из-за гололедицы и снежных заносов в Москве действует до 12:00 13 февраля, в области – до 12:00 12 февраля. Предупреждение из-за порывистого ветра объявлено до 12:00 13 февраля.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей.

В Брянской, Орловской и Курской областях объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

12 и 13 февраля в Московском регионе будет облачно, пройдет сильный снег, ожидаются метель, гололедица, снежные заносы. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Ночью будет минус 15 – минус 13 градусов, днем — минус 12 – минус 10 градусов.