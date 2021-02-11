РИАМО - 11 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важным шагом возвращение клубов для пожилых жителей «Активное долголетие» к полноценной работе.

«Старшее поколение хочет общаться, хочет передвигаться. Любые ограничения, особенно одиноко проживающим – это очень чувствительная тема. Возвращение к нормальной жизни – это и есть главная перемена. Перемена, которая позволит и малому бизнесу, и среднему, и крупному», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».​

Из-за пандемии коронавируса с сентября 2020 года занятия с пожилыми в рамках «Активного долголетия» стали проводить в дистанционном формате. С 22 февраля этого года возобновились занятия на открытом воздухе, также были открыты клубы в ряде городских округов с благоприятной эпидобстановкой.

С 12 февраля все клубы «Активное долголетие» в Подмосковье возобновят работу в очном режиме. Всего в регионе создано 56 таких клубов.