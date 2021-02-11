РИАМО - 11 фев. В столице завершилось возведение пешеходной зоны между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной, сообщается на сайте мэра Москвы.

Для организации этой зоны реконструировали Патриарший мост на участке между Берсеневской и Якиманской набережными.

«Здесь появились амфитеатры, лестничные сходы и лифты. Под самим мостом оборудованы пространства для небольших общественно-культурных центров. Также был благоустроен отрезок Болотной набережной, примыкающий к Патриаршему мосту. Здесь оборудован спуск к воде», - отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Возведенная пешеходная зона станет частью нового городского пространства, где разместится зона отдыха.

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