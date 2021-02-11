РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 фев. На данный момент в план ремонта в 2021 году на основании обращений на портал «Добродел» вошло 19 дорог, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаем внимание жителей, что точечные проблемы, такие как ямы, будут устраняться вне этого списка», - говорится в сообщении.

Планируемый ремонт дорог пройдет по адресам: улица Добролюбова, Репина, Советская, Заводская (подъездная дорога к детскому саду «Дюймовочка»), Самотечная, Заречная (расширение), Пустовская, Центральная, Заводская, подъезд к железнодорожной станции Воронок, со стороны озера Сиваш.

Кроме того, в план ремонта дорого войдут поселок Загорянский, улица Лермонтова и улица Ватутина - подъезд к ППО Лакокраска, Краснознаменский - деревня Васильевское, Фряново - улица Больничная, Малые Петрищи - улица Лесная, Мишнево - улица Задняя. Дороги: Жегалово-Загорянский, Щелково-Болшево, Осеево-Никифорово-Медвежьи-Озера.