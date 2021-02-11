РИАМО - 11 фев. Участие в несогласованных массовых акциях грозит гражданам ответственностью вплоть до уголовной, сообщается на сайте СК РФ.
«Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями УК РФ, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы», – говорится в сообщении.
При этом вовлечение подростков в совершение противоправных действий также расценивается как преступление.
Родители должны помнить о негативных правовых последствиях для детей в случае их участия в несанкционированных митингах.
Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию подростков в несогласованных массовых мероприятиях.
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