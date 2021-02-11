РИАМО - 11 фев. В пятницу, 12 февраля, по поручению губернатора Московской области в Видном будет работать передвижной комплекс вакцинации против Covid-19, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Он будет расположен на парковке у МФЦ (улица Школьная, дом 77). Сделать прививку здесь сможет любой желающий с 9:00 до 20:00 (с 14:00 до 15:00 – перерыв на санитарную обработку). При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в муниципалитете вакцинировались почти 2,5 тысячи жителей. Сделать прививку можно также в здании детской поликлиники в Видном, Южной поликлинике в Дрожжине, в Молоковской амбулатории, амбулатории поселка Совхоз имени Ленина, а также в торговом центре «Вегас» и кинотеатре «Искра».

Препарат вводят дважды – между уколами должно пройти три недели. Это надежный способ защитить от вируса себя, своих родных, всех окружающих.

Адреса и время работы всех пунктов, действующих на территории Ленинского округа, можно найти на интерактивной карте, размещенной на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.

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Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- Более 5,5 млн ПЦР‑тестов на коронавирус провели в Подмосковье. Статистику исследований озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

- Почти 13 тыс детей вылечились от Covid‑19 в Подмосковье в 2020 году. С лета уже 430 ребят прошли реабилитацию после болезни.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Врач рассказал, что коллективный иммунитет от Covid‑19 не спасет непривившихся.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией»

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.