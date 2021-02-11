РИАМО - 11 фев. В новой Москве возведут школу с дошкольным отделением на 800 и 150 мест соответственно, объект уже включили в Адресную инвестпрограмму столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии города Москвы Анастасия Пятова отметила, что на участке площадью порядка трех гектаров в настоящее время располагается общеобразовательная школа №2085 и объект незавершенного строительства. Недостроенный объект снесут.

«Суммарная площадь объектов образования как действующего, так и проектируемого зданий школы составит около 22,5 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.