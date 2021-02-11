РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. В городском округе Мытищи откроется еще три пункта вакцинации от Covid-19, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мытищинская городская клиническая больница готовит к открытию еще три пункта вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

«Пункты расположатся по адресам: улица Академика Каргина, 36Б; улица 2-я Институтская, 24А; деревня Сухарево, Стародмитровское шоссе, владение 1А, строение 5, поликлиника №7. Также продолжают работу мобильные пункты», - говорится в сообщении.

12 февраля с 08:00 до 20:00 прививку от коронавируса можно будет сделать у МФЦ по улице Карла Маркса, 4, а 13 февраля с 10:00 до 17:00 – у ТЦ «Красный кит».

«Вакцинация проводится современной и безопасной вакциной «Спутник V» лицам старше 18 лет. Прививке предшествует осмотр врача-терапевта. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС (любого региона) и СНИЛС», - отмечается в сообщении.

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