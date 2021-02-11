РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. Каждые выходные в центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи проходит детская анимационная программа, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Центральном парке культуры и отдыха появилась добрая традиция – встречаться с жителями каждые выходные на детской анимационной программе, которая проходит на площадке около деревянной горки.

«Мытищинских малышей ждут конкурсы, эстафеты, игры на свежем воздухе. Мероприятие традиционно проведет ведущий праздников Илья Дубин. Он уже знаком активным ребятишкам, которые любят проводить выходные в Центральном парке», - говорится в сообщении.

Детей вместе с родителями ждут в субботу в 12:00 и в воскресенье в 14:00.