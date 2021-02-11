РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. В Домодедове за сутки выявили 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 5 950 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили еще 721 случай заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 202 477 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 147 человек. Выздоровели и выписались 163 834 человека. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 5 950 (+21)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.