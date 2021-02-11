РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Строительство четырех многоквартирных домов началось в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор поступило извещение о начале строительства четырех многоквартирных домов переменной этажности вблизи деревни Путилково в городском округе Красногорск», - говорится в сообщении.

Начальник надзорного ведомства Артур Гарибян отметил, что застройщиком выступает ООО СЗ «Самолет-Путилково».

«Согласно проекту, девелопер построит четыре многоэтажных дома общей площадью более 108 тысяч квадратных метров. Внутри будет расположено 1660 квартир различной планировки», - добавил Гарибян.

По его словам, в качестве благоустройства придомовой территории предусматривается размещение на участке строительства открытых площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом.

«Объекты взяты Главгосстройнадзором на контроль. Назначен ответственный инспектор. Первая проверка назначена на 22 февраля», - сказал Гарибян.

Первый дом из четырех планируют построить уже в третьем квартале 2022 года. Работы на остальных трех должны завершиться до конца 2023 года.