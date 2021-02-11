РИАМО - 11 фев. В центре столицы ввели в эксплуатацию гостиничный комплекс с апартаментами Hampton by Hilton, который рассчитан на 174 номера, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Здание гостиничного комплекса построено по адресу: улица Рогожский вал, владение 12. Общая площадь объекта 15 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Новый комплекс состоит из блоков разнообразного назначения. Треть из них, со второго по девятый этажи, занимает гостиница Hampton bу Hilton на 147 номеров, на верхних трех этажах, с 10-го по 12-й, располагается 27 апартаментов.

Общий вестибюль, кафе и магазины разместят на первом этаже. Кроме номеров в составе отеля предусмотрели общественные зоны, фитнес-клуб с бассейном, ресторан, магазины, а также паркинг на 78 машино-мест.

Особенностью комплекса станет открытая терраса на уровне второго этажа.

Попасть на террасу можно будет с улицы и отеля. После благоустройства терраса она станет полноценным общественным пространством с кафе, прогулочными зонами и озеленением.