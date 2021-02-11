РИАМО - 11 фев. Жилой дом на 209 квартир по программе реновации старого жилищного фонда начали строить в Бескудниковском районе на севере столицы, разрешение на строительство действует до августа 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Четырехсекционный дом переменной этажности появится по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 52. Он рассчитан на 209 квартир: 34 однокомнатных, 144 двухкомнатных и 31 трехкомнатную. Общая площадь здания составит более 25 тысяч квадратных метров. На подземной стоянке будет работать КПП.

«На первых этажах разместятся входные группы с просторным холлом, колясочной, помещениями для консьержа, а также нежилые помещения общественного назначения», - говорится в сообщении.

Отделку квартир выполнят по стандартам реновации в столице. Лоджии остеклят, а также повесят на фасаде короба для кондиционеров.

В секциях дома с первой по третью установят лифты, рассчитанные на 400 и на 1 тысячу килограммов, а в четвертой секции будет еще один лифт на 400 килограммов.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. На ней посадят деревья, кустарники, разобьют газоны и цветники. Там установят детские и спортивные площадки, скамейки и зону отдыха.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным, она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.

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