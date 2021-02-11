РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Свыше 1,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты к 75-летию Победы в подмосковном Красногорске в 2020 году, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина отметила в своем Instagram-аккаунте, что по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2020 году отдельным категориям граждан были оказаны беспрецедентные меры социальной поддержки.

«Выплаты ветеранам к юбилею Победы - 1543 красногорца», - написала Хаймурзина.

Она также добавила, что общая сумма выплат составила 93,4 миллиона рублей.