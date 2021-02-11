РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. Учащимся лицея №34 городского округа Мытищи рассказали о правильной утилизации электроники, сообщается на сайте администрации горокруга.

Для юных экологов из профильного лицея прошел необычный экоурок. Такое занятие провели в рамках экологической программы «Школа утилизации: электроника».

«Ребятам в игровой форме рассказали о том, какие отходы считаются опасными, а какие требуют переработки, в какой стране существуют экологические детективы, а где можно сломанную технику отправить обратно производителю по почте, и многое другое», – говорится в сообщении.

Программа реализуется в десяти регионах: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ивановской и Волгоградской областях, Республике Мордовия, Республике Марий Эл. Главная цель – снижать экологический вред от захоронения электронного мусора, формировать навыки раздельного сбора опасных отходов и экологической культуры в целом.

«Городской округ Мытищи много лет в числе лидеров программы «Школа утилизации: электроника» среди муниципалитетов Подмосковья. Сборы отслужившей техники и электроники проходят не только среди бюджетных учреждений, но и в формате массовых мероприятий, сборов электрохлама у пенсионеров и экомероприятий», - отмечается в материале.