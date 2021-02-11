РИАМО - 11 фев. В Подмосковье провели более 5,5 миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.

«По состоянию на 10 февраля 2021 года проведено 5 806 175 исследований на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР», - сказала Микаилова в ходе расширенного заседания комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

Она отметила, что ежедневный показатель тестирования методом ПЦР составляет в регионе около 220 на 100 тысяч человек населения.

В Московской области продолжается прививочная кампания от Covid-19. В регионе развернуто около 200 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках. Также сделать прививку можно в мобильных комплексах.

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Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- Более 5,5 млн ПЦР‑тестов на коронавирус провели в Подмосковье. Статистику исследований озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

- Почти 13 тыс детей вылечились от Covid‑19 в Подмосковье в 2020 году. С лета уже 430 ребят прошли реабилитацию после болезни.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Врач рассказал, что коллективный иммунитет от Covid‑19 не спасет непривившихся.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией»

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.