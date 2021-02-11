РИАМО - 11 фев. Суточные лимиты на переводы с помощью системы быстрых платежей в России могут увеличить до 150 тысяч рублей, передает Федеральное агентство новостей.

К примеру, суточный лимит в Сбербанке сейчас для таких переводов составляет 50 тысяч рублей.

«В Центробанке планируют обязать финансовые учреждения увеличить лимиты до 1 октября. Изменения коснутся быстрых переводов через систему ЦБ по номеру телефона, учитывая переводы в другие банки», – говорится в сообщении.

Ранее в России появились новые правила контроля наличных расчетов, которые облегчат жизнь банков. Подлежащие контролю операции распределят между финансовыми институтами.​