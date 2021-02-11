РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 фев. В торговых центрах подмосковных Котельников разместили информационные материалы о необходимости проведения масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На днях первый замглавы администрации округа Александр Чуприн и сотрудники отдела потребительского рынка и услуг провели выезд в крупные торговые центры города. На прошлой неделе в ТЦ «Мега Белая Дача» открылся мобильный пункт вакцинации.

«На территории Котельников проводится масштабная работа по информированию хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, о проводимой вакцинации от Covid-19. Сотрудники администрации пообщались с руководителями и персоналом торговых центров, проинформировали и разъяснили вопросы о проводимой масштабной вакцинации, о ее необходимости и важности, как о верном способе защититься от коронавируса и его тяжелых последствий», - говорится в сообщении.

Руководителям и индивидуальным предпринимателям вручили информационные материалы о прививочной кампании.

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Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- Более 5,5 млн ПЦР‑тестов на коронавирус провели в Подмосковье. Статистику исследований озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

- Почти 13 тыс детей вылечились от Covid‑19 в Подмосковье в 2020 году. С лета уже 430 ребят прошли реабилитацию после болезни.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Врач рассказал, что коллективный иммунитет от Covid‑19 не спасет непривившихся.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией»

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.