РИАМО – 11 фев. Госавтоинспекция России продолжает внедрять интерактивные цифровые сервисы в свою работу, тем самым заметно упрощая жизнь граждан, россияне стали чаще пользоваться такими сервисами, сообщается на сайте «МВД медиа».

«На сегодняшний день на официальном сайте Госавтоинспекции успешно функционирует несколько интерактивных сервисов, призванных максимально упростить и ускорить получение гражданами интересующей информации», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проверка штрафов

Так, сервис проверки наличия неуплаченных штрафов позволяет узнать о всех нарушениях, совершенных на определенном транспортном средстве на всей территории страны. В 2019 году граждане проверили через него свои штрафы более 500 миллионов раз. За 2020 год эта цифра превысила 791,6 миллиона.

На сегодняшний день сервис обладает функционалом по предоставлению гражданам фотоматериалов, являющихся доказательной базой при наложении штрафов центрами автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Важно, что фотоматериалы правонарушений предоставляются из всех субъектов РФ. Также с помощью этого сервиса возможно осуществить проверку неуплаченных административных штрафов по иностранному регистрационному знаку транспортного средства.

Проверка истории автомобиля

Сервис проверки транспортных средств позволяет проверить историю автомобиля – узнать о его регистрации, был ли он в розыске, попадал ли в аварии, а также о наличии запретов и ограничений, что особенно востребовано гражданами при заключении сделок купли-продажи транспортных средств.

В 2019 году для получения этой услуги граждане обращались к интернет-ресурсу Госавтоинспекции более 304,3 миллиона раз, а в 2020 году услуга запрашивалась в два раза чаще, порядка 604 миллионов раз.

Получение сведений о ТС

Услугой получения основных сведений о транспортном средстве и периодах его регистрации в Госавтоинспекции за различными собственниками в 2020 году граждане воспользовались 226,7 миллиона раз.

Проверкой участия транспортного средства в ДТП в 2020 году интересовались более 187,6 миллиона раз (за 12 месяцев 2019 года – свыше 124 миллионов). За 2020 год поступило свыше 87 миллионов обращений за информацией о том, находился ли автомобиль в розыске (в 2019-м – 85,7 миллиона). Наличие ограничений у того или иного транспортного средства в 2020 году проверили 102,7 миллиона раз (в 2019 году – 94,6 миллиона).

Проверка водительских удостоверений

Сервис проверки водительских удостоверений предоставляет гражданам, а также работодателям, принимающим на работу и выпускающим на линию водителей, возможность получить информацию о том, выдавалось ли то или иное водительское удостоверение, находится ли данный документ в розыске, а также есть ли сведения о лишении его владельца права управления транспортными средствами.

Другая информация

Также на официальном сайте Госавтоинспекции размещена полная информация о нормативных документах, регламентирующих требования к перевозке групп детей, методические рекомендации по их организации.

Кроме интерактивных сервисов, на официальном сайте Госавтоинспекции размещены информативные онлайн-справочники, которые позволяют получать необходимые сведения о деятельности службы. В частности, это раздел о местах размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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