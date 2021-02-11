РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Четверо выпускников Волгоградского и Тульского государственных технических университетов успешно защитили дипломные проекты после практики в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию Ростех), говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Иван Дмитриенко, выпускник Тульского ГТУ, защитил диплом на тему «Ручной пулемет под патрон 5,45 на 39 миллиметров с комбинированным питанием». Его сокурсник Данил Шевченко провел работу по исследованию проблемы «Малогабаритная снайперская винтовка», - говорится в сообщении.

Студенты Волгоградского ГТУ Дмитрий Гришин и Дмитрий Щапов сконцентрировались на проектах: «Разработка пистолета-пулемета под патрон 9 на 19 миллиметров с расширенными тактическими возможностями» и «Разработка малогабаритного автомата под патрон 5,45 на 39 миллиметров с расширенными тактическими возможностями».

Все темы дипломов непосредственно связаны с деятельностью ЦНИИТОЧМАШ как головного предприятия в стране по разработке и модернизации стрелкового оружия, боеприпасов и патронов.

Гришин после получения диплома о высшем образовании в январе 2021 года вернулся в АО «ЦНИИТОЧМАШ» и был принят в отдел по разработке стрелкового вооружения на должность инженера-конструктора 3-й категории.

ЦНИИТОЧМАШ также тесно сотрудничает с Московским государственным техническим университетом имени Баумана, Казанским технологическим университетом, другими высшими и средними специальными учебными заведениями, в которых опорными факультетами и кафедрами являются стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, информационные системы, радиоаппаратостроение, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники.

Ежегодно в институте проходят практику около 100 студентов. Ведущие сотрудники предприятия читают в вузах лекции по патронному производству и испытаниям стрелкового оружия.